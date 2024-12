La Roma si rilancia in Europa League, 3-0 al Braga

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Laritrova il sorriso anche indopo aver battuto 4-1 il Lecce in campionato: la squadra giallorossa batte 3-0 ilall’Olimpico e sale a 9 punti in classifica, ma oltre alla vittoria sono tante le note positive a disposizione di Claudio Ranieri, che si gode i primi gol stagionali di tre calciatori che per motivi diversi sono stati gli oggetti misteriosi di questi mesi: Lorenzo Pellegrini, Saud Abdulhamid e Mario Hermoso. Al capitanonista – reduce da tre panchine consecutive – bastano undici minuti per finire sul tabellino: Zalewski scatta in posizione regolare e scarica per il centrocampista giallorosso che dal limite dell’area calcia col destro e batte Matheus. Pellegrini sfiora il 2-0 in altre tre occasioni nella prima frazione di gioco: al 15? colpisce la traversa di testa su cross di Mancini, al 30? sfiora il palo su suggerimento di Kone e al 40? impegna Matheus con una gran conclusione da fuori area.