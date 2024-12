Ilnapolista.it - Juventus e Thiago Motta, elogi per il calcio all’italiana, difesa con dieci uomini in area: così si vince

per ilsiLaha battuto il City 2-0 esibendo ilsi becca i complimenti della critica.Scrive Repubblica con Emanuele Gamba:La Juve ha dato una lezione e forse anche una punizione al frastornato Guardiola, che ancora una volta non ci ha capito un’acca di come si devono schiudere le squadre chiuse: probabilmente non l’ha imparato neanche stavolta e quindi ripeterà in futuro l’errore che in passato gli è pure costato una finale. Questo gli può invece costare la Champions, perché i bianconeri lo hanno spedito in zone pericolosissime di classifica. Lanon ha trovato disdicevole difendersi coninnon ha osato peccare di presunzione, ha lasciato la palla a Guardiola e s’è organizzato per giocare come bisogna fare contro il City, anche questo City malaticcio la cui estenuante tiritera dei palleggi somiglia al gesto stracco di chi pesta l’acqua nel mortaio.