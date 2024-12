Sport.quotidiano.net - Inter, è mal d’attacco. Thuram unico a salvarsi

I numeri complessivi raccontano ancora un quadro in positivo. Virtualmente affiancata alla capolista in A (è a -3 dall’Atalanta ma con una partita in meno e agevolmente tra le prime otto nel girone di Champions) l’si scopre un po’ corta dove pensava di non esserlo. Si discuteva, lo scorso anno, della differenza tra la coppia titolare Martinez-e le alternative Arnautovic-Sanchez. È stato acquistato Taremi e sulla carta sembrava un upgrade, ma l’iraniano si è fermato finora a un solo gol su rigore e Lautaro si è appiattito su numeri più da riserva che da prima donna. In campionato è fermo a quota 5, il compagno di repartolo doppia con 10. Nella Champions finora non così piena di soddisfazioni personali in carriera, l’argentino ne aggiunge uno solo, come il francese. La competizione europea, in cui come detto non c’è contraccolpo così negativo dalla sconfitta di Leverkusen, si nota però con ancora più evidenza la scarsa vena realizzativa delle punte.