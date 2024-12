Insulti e sputi alla madre per mille euro | il rapper Pretty Solero condannato per maltrattamenti

Leggi su Open.online

Sean Michael Loria, alias, classe 93,e cantautore italo-irlandese componente della cosiddetta “Love Gang” trasteverina e del collettivo CXXVI, è statoa due anni di carcere. Secondo il gup di Roma è colpevole dinei confronti della. Che non si è costituita parte civile: «Tutte le mamme amano e ognuna trova il modo per aiutare i propri figli in situazioni difficili», dicono le sue avvocate Rita Mone e Simona Simeone. I fatti risalgono al 20 luglio del 2024. La donna trova la serratura del suo appartamento bloccata. Ad accompagnarla sono i carabinieri. Allertati perché ci sono precedenti difficili con il ragazzo. Che ora andrà in una comunità di recupero.La casa devastataQuando Loria finalmente apre la porta la casa è devastata, racconta Il Messaggero.