Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A1, coinvolti due camion: tratto chiuso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 12 dicembre 2024 -tra duein A1 tra Rioveggio e Pian del voglio, verso Firenze. Ilrisulta, lo schianto è avvenuto all'altezza del km 227+300. Chi viaggia in direzione di Firenze deve uscire a Rioveggio e può fare rientro in autostrada dalla stazione di Pian del Voglio dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio.