Lanazione.it - Firenze, il ritorno dei Granduchi a Villa La Quiete: al via un mese di visite guidate

Leggi su Lanazione.it

, 12 dicembre 2024 -IPietro Leopoldo di Asburgo Lorena e Maria Luisa di Borbone-Spagna tornano aLa, residenza testimone di storia medicea sulla collina di Castello, di proprietà della Regione Toscana, il cui patrimonio artistico è valorizzato dal sistema museale dell’Ateneo fiorentino. I ritratti dei, che risalgono alla fine ‘700 - rubati nel 1990 e recuperati grazie all’azione dei Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di– vengono esposti nuovamente per un, dopo un attento restauro, nel loro allestimento originario, la cosiddetta Stanza del caffè, dove isi trattenevano dopo il pranzo, durante le loroalle Montalve, congregazione dedita all’educazione delle giovani nobili. I due quadri, opera della pittrice fiorentina Diomira Franchi, membro onorario dell’Accademia del Disegno, al servizio dei Lorena, arricchiscono la storia diLa, dimora a cui furono legate importanti figure della dinastia medicea, come Cristina di Lorena, Vittoria della Rovere e Anna Maria Luisa Elettrice Palatina.