Ercolano il bimbo non respira la corsa disperata contro il tempo dei carabinieri | Siete degli angeli

Nella giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre, un maresciallo donna della tenenza deidiha finito il turno e sta per tornare a casa, ma la sua giornata lavorativa è tutt’altro che finita. All’altezza di corso Resina sente infatti le urla disperate di un uomo, che lei conosce, dalla pizzeria sul marciapiede opposto. L’uomo sta urlando poiché il suo piccolo di due anni ha il viso viola, gli occhi socchiusi e le braccia penzoloni: sta soffocando. L’intervento dei marescialliIl papà urla e chiede aiuto ai passanti, mentre attorno al piccolo si crea un capannello di curiosi e persone attirate dalle grida dell’uomo. Il maresciallo interviene e prende subito la situazione in mano: il piccolo non, si ipotizza che abbia ingerito qualcosa che lo stia facendo soffocare, quindi pratica immediatamente la manovra di Heimlich per disostruire le vie aree.