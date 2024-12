Tvzap.it - Dramma nel mondo del calcio, Diego muore davanti agli occhi della moglie

Bertoni è morto dopo un incidente stradale a Milano. I due trentenni stavano tornando in scooter a casa dopo aver visto la partita di ieri sera di Champions League tra Milan e Stella Rossa. Ieri sera, poco dopo la fine partita di Champions League Milan-Stella Rossa, un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di Bertoni. Il calciatore era in sella al suo scooter insieme alla moglie. Lei per fortuna è rimasta solo ferita, mentre lui non ce l'ha fatta. Le ferite riportate nel sinistro erano troppo gravi. La sua società è stata tra le prime a salutarlo sui social con un messaggio molto emozionante.