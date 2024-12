Panorama.it - Crisi Milan, dove è Ibrahimovic?

Nel tempestoso post partita contro la Stella Rossa, mentre Fonseca passava da microfono a microfono per demolire dalle fondamenta lo spogliatoio rossonero, Zlatanusciva sorridente da San Siro. In silenzio. E come lui Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, la dirigenza di un club che stava per essere travolto dal j'accuse del suo stesso allenatore. Nessuno ne aveva intuito le intenzioni, compreso il malessere, interpretato la rabbia alla fine di una gara comunque vinta. Nessuno. Come a Bergamo pochi giorni prima, quando nel mirino della rabbia di Fonseca era finito l'arbitro La Penna insieme a tutta la classe arbitrale con un attacco così duro da suscitarne la reazione indignata.Raccontano le cronache che anche il giorno dopo aello sia stato come il giorno prima. Fonseca da solo nel faccia a faccia con la squadra, gli stessi giocatori esposti pubblicamente, accusati di non dare tutto per il bene delal contrario del tecnico auto assolto.