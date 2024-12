Fanpage.it - Cosa non torna nella scomparsa di Daniela Ruggi, un testimone: “L’ho vista alla mensa dei poveri in compagnia”

Leggi su Fanpage.it

Continuano le ricerche di, la 31enne con problemi psichicia Montefiorino per la quale si indaga per sequestro di persona. Attualmente indagato è l'amico 66enne Domenico Lanza. Il coordinatore delladeidi Porta Aperta ha raccontato di averlaalcune settimane fa mentre era in fila per un pasto caldo in compagnia di alcune persone. "Stava bene ma forniremo nomi di queste persone agli inquirenti"