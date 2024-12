Coppa del Mondo Sci Paralimpico, all’esordio di stagione per Bertagnolli e Mazzel è podio

Leggi su Ilfaroonline.it

E' una splendida Italia del Mondiale di Sci. Arrivano 4 medaglie straordinarie dalle piste di Steinach am Brenner, in Austria. Nella categoria della visual impaired, è argento per Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli). Sfiorano la medaglia d'oro con il tempo di 1'08?57. Nella gara femminile, Chiara Cecchetto fa un ottimo esordio conquistando il secondo posto, con la guida Fabrizio Casal, con il tempo di 1'12?68. Sempre per l'Italia, Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi, completano il successo azzurro con una medaglia di bronzo, fermando il tempo sul traguardo a 1'18?20.