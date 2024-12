Ilfattoquotidiano.it - Champions League, la nuova classifica dopo la 6^ giornata: perché ora l’Italia può sognare 4 squadre agli ottavi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Bologna è già praticamente spacciato, ma per il restosorride in: le altre 4sono praticamente certe di arrivare almeno ai sedicesimi e hanno tutte buone chance di finire perfino tra le prime otto, guadagnandosi un posto direttamente. L’en-plein sarebbe clamoroso, ma ad oggi è qualcosa più di un sogno. Questo infatti dice ladellala sesta, nonostante le sconfitte di Inter e Atalanta. Mancano ancora solamente due partite, che si giocheranno tra oltre un mese: il 21/22 gennaio e il 29 gennaio.La situazione di Inter, Milan, Juventus e AtalantaDicevamo del Bologna cheil pareggio con il Benfica è salito a quota due punti: anche due improbabili vittorie nelle ultime due giornate potrebbero non bastare.