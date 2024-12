Liberoquotidiano.it - Bce, altra sforbiciata ai tassi: calano al 3%, ecco quanto si risparmia sui mutui

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tutto come previsto, ma la notizia è di quelle di peso. La Bce, come annunciato dalla stragrande maggioranza degli operatori finanziari, taglia il costo del denaro in eurolandia, portando il tasso di riferimento dal 3,25% al 3%. Si tratta di una misura attesa anche in virtù del buon andamento dell'inflazione nell'area euro: a novembre, stando alle stime Eurostat, dovrebbe attestarsi al 2,3%, in lieve aumento rispetto al 2% di ottobre, ma il dato resta in linea con quelle che erano le aspettative. Ma non è tutto: sempre gli operatori finanziari si attendono due ulteriori tagli di 25 punti entro la fine di marzo, oltre ad altre due sforbiciate entro il termine del 2025. In virtù di questo trend, il costo del denaro si avvicinerebbe alla soglia del 2%, considerata la soglia di "neutralità" della politica monetaria.