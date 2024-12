ASCOLTI TV 11 DICEMBRE 2024 | LO SHOW DI BOCELLI 164% OCEANIA 119% CHI L’HA VISTO 10% LA CORRIDA 57%+77%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 11 DICEMBRE 2024: LO SHOW DI BOCELLI (16,4%), OCEANIA (11,9%), CHI L’HA VISTO (10%), LA CORRIDA (5,7%+7,7%)

Leggi su Bubinoblog

TV 11• Mercoledì •Glitv di mercoledì 11con la prima puntata di Andrea30: The Celebration. Ecco tutti i dati di ieri. GruppiR A I24H – 3028 37.01PT – 7316 38.06M E D I A S E T24H – 3101 37.91PT – 6802 35.39Tg1 Mattina – 438 11.73Tg1 – xUnoMattina – 935 20.18Storie Italiane – 858 20.16Storie Italiane – 990 20.05E’ Sempre Mezzogiorno! – 1695 18.36Tg1 + Economia – 3147 26.14 + xLa Volta Buona – 1621 14.24La Volta Buona – 1621 17.52Il Paradiso delle Signore – 1705 19.68Tg1 – xPres. La Vita in Diretta – 1907 20.74La Vita in Diretta – 2364 21.87L’Eredità – 2972 21.30L’Eredità – 4242 25.50Tg1 – 4633 24.38Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4654 23.76 + 5631 28.33– 2005 11.85Porta a Porta – 533 7.20Prima Pagina Tg5 – xTg5 – xMattino 5 News – 1041 22.