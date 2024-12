Ilgiorno.it - Arte per la torre della Scala: un magico sipario di bronzo

Milano – Una nuova opera d’, ideata appositamente per il Teatro allae selezionata con un apposito concorso, troverà posto all’ingressonuovaprogettata da Mario Botta in via Verdi, 3. Ha un titolo inequivocabile ‘’ ed è stata creata da Daniele Milvio. È un bassorilievo infuso a cera persa (102x319x18 cm) che unisce “valori di qualità artistica, aderenza al tema proposto, coerenza con il contesto architettonico, durabilità e inserimento nel contesto urbano”. Classe 1988, Daniele Milvio ha un’intensa attività di pittore e scultore, si è diplomato a Brera e oggi divide la sua vita fra Milano e Ansedonia. Presentando la sua nuova scultura dichiara: “rappresenta le caratteristiche morfologiche di una porzione di, per la precisione la pcentrale, in corrispondenza dell’apertura.