Alla scoperta della mostra con dipinti bozzetti originali opere d' arte animate e figure a grandezza naturale provenienti dai set dei suoi film

Il mondo del regista Tim Burton arriva a Milano con laTim Burton’s Labyrinth che apre domani, 13 dicembre,Fabbrica del Vapore. Un appuntamento che si annuncia già un successo, con oltre 50mila biglietti venduti in prevendita. Un vero e proprio labirinto permetterà ai visitatori di scegliere come vedere lae quali mondi esplorare. "Il mondo di Tim Burton" guarda le foto Leggi anche › Monica Bellucci e l’amore per Tim Burton: «È uno spirito meraviglioso» › Tim Burton a Roma per presentare Dumbo: «Sono un po’ strano e diverso come lui» Tra i personaggi più noti che si potranno ammirare ci sono La sposa cadavere, Edward mani di forbice, The Nightmare Before Christmas e La Fabbrica di cioccolato.