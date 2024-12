Secoloditalia.it - A sinistra affilano i coltelli contro Ruffini. E Senaldi attacca: si dimetta dall’Agenzia delle Entrate

Leggi su Secoloditalia.it

Panico nel centronon appena ha inziato ad aleggiare il nome di Mr Fisco, alias Ernesto Maria, per federare i moderati del fronte progressista. Se ne parla molto in questi giorni e il suo probabile, vago, ruolo politico sta già mettendo in allarme il fronte di riferimento. Non sono le qualità del personaggio attualmente capo dell’Agenziaconfermato da vari governi fino a quello guidato da Meloni il nocciolo della questione. Il tema è che asi sono tutti messi in agitazione. Il sindaco di Milano Beppe Sala, sempre affiancato ad ogni ipotesi federatrice, non fa i salti di gioia, anzi: “Non lo conosce nessuno” dice tra i denti intervistato da Repubblica. Sala, Renzi, Del Rio non fanno festa all’ipotesi difederatoreSull’ipotesi di Enrico Mariapossibile federatore del campo dei moderati del Pd, Sala osserva: “Non continuiamo a buttare nel tritacarne mediatico le persone.