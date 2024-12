Volley Champions League 2024 2025 | tutto facile per Scandicci e Vero Volley nella quarta giornata

Leggi su Sportface.it

Un quarto turno di Cevdi decisamente agevole perMilano, che si impongono facilmente nei rispettivi incontri. La compagine lombarda ottiene la terza affermazione su quattro incontri, dominando 3-0 (25-15, 25-12, 25-13) le slovene del Kamnik in un match senza storia dal primo all’ultimo punto. Una Paola Egonu in gran spolbasta per arginare la formazione ospite, nonostante l’assenza per infortunio di Alessia Orro e un’Anna Danesi lasciata a riposo per l’occasione. E non sfigura Lamprini Konstantinidou, che smista bene i palloni per le sue compagne di squadra questa sera e si prende meritatamente l’MVP della partita. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICACEV: FORMULA E REGOLAMENTOFEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATENessun problema anche per, che contro lo Stoccarda ottiene lavittoria su quattro partite imponendosi in tre set con il risultato di 25-16, 25-12, 25-22.