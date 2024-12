Tpi.it - Studio Ocse: un italiano su 3 è analfabeta funzionale

Leggi su Tpi.it

sulle competenze degli adulti: italiani analfabeti funzionaliIn Italia un adulto su tre èe ha difficoltà nel fare di conto, mentre addirittura un adulto su due ha capacità limitate nel risolvere problemi. Sono i preoccupanti risultati che emergono da un’indagine sulle competenze degli adulti condotta dall’(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).Su 31 Paesi presi in esame, l’Italia si piazza al 26esimo posto per alfabetizzazione e al 28esimo posto per competenze matematiche e per capacità nel problem solving.L’indagine è stata realizzata nel 2023 interrogando circa 160mila persone di età compresa tra 16 e 65 anni in 31 nazioni (Austria, Belgio, Canada, Cile, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Singapore, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti).