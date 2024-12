Fanpage.it - Steve Thompson a 46 anni non ricorda di aver vinto i Mondiali di rugby: “Non c’è niente, sono perso”

L'ex campione diha raccontato il suo dramma: nel 2020 glistate diagnosticate sia la demenza che l'encefalopatia traumatica cronica. Adesso a 46a malapena i nomi dei suoi quattro figli, ma nella sua mente non c'è piùdella storica Coppa del Mondo vinta con l'Inghilterra nel 2003, che ha fatto di lui una leggenda: "Non c'èlì. Non ricordo nemmeno di essere stato in Australia. Tutto è sparito. La mia vita, tutto ciò che c'era intorno, semplicemente non c'è più".