Sorpreso dalla Polizia locale con mezzo quintale botti in auto

NAPOLI – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie ladi Napoli ha intensificato i controlli per la repressione dei reati connessi alla fabbricazione e detenzione di materiale esplodente. Gli agenti dell’Unità Operativa I.A.E.S hanno rinvenuto un notevole quantitativo di artifici pirotecnici all’interno di unveicolo fermato, in via Marco Aurelio, per un controllo distradale.Il materiale esplodente, 3000 pezzi e numerose batterie pirotecniche, era privo di marchio CE e conteneva più di 50 kg di esplosivo. Il conducente fermato non ha esibito né fattura d’acquisto né un titolo che lorizzasse al trasporto pertanto, gli agenti, hanno proceduto a perquisire l’abitazione di residenza della persona dove nel vano scale, chiuso da un cancello in ferro, è stato rinvenuto altro materiale esplodente detenuto abusivamente, tra l’altro, senza alcuna norma di sicurezza.