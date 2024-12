Liberoquotidiano.it - "Screzi con Ibrahimovic: dimissioni lampo". Un terremoto in casa Milan

Ilsi ritrova, a tre settimane dalla sessione invernale di calciomercato, senza un direttore sportivo. Si è dimesso, infatti, il direttore sportivo Antonio D'Ottavio. Il club rossonero non ha ancora pubblicato un comunicato ufficiale, ma, alla base di questo addio c'è l'incompatibilità di vedute con Zlatan. Linee parallele su Prima Squadra,Futuro e settore giovanile. Il saluto di D'Ottavio è arrivato già da qualche giorno, alla vigilia della partita persa 2-1 contro l'Atalanta. Il manager lascia il Diavolo dopo quasi otto anni, aveva ricoperto il ruolo di capo degli osservatori e, in tutti questi anni, è stato, di fatto, il braccio destro di Geoffrey Moncada, il talent scout con il quale ha condiviso il calciomercato rossonero. Il primo dissidio con Ibra sulla nomina dell'allenatore diFuturo: D'Ottavio puntava forte su Ignazio Abate, già allenatore della Primavera, Ibra invece gli ha dato il benservito (ora allena la Ternana) e ha scelto un amico fedele come Daniele Bonera.