Lettera43.it - Romania, i partiti pro-Ue si coalizzano per isolare l’estrema destra in vista del voto

Leggi su Lettera43.it

Dopo che la Corte costituzionale dellaha deciso di annullare l’esito del primo turno delle elezioni presidenziali, che aveva visto la vittoria a sorpresa del filo-russo Calin Georgescu, ieuropeisti hanno annunciato un accordo per formare una coalizione di governo che isoli i gruppi di estremae potenzialmente sostenga un singolo candidato al nuovo turno elettorale, che dovrebbe tenersi nella prima metà del 2025. L’intesa include quattromolto diversi tra loro: i socialdemocratici di sinistra, i liberali di centro-, il centrista SaveUnion e il partito etnico ungherese. In una dichiarazione congiunta, le forze politiche hanno promesso di lavorare a un programma comune basato su sviluppo e riforme, ma secondo gli analisti troveranno non poche difficoltà ad accordarsi sulle misure necessarie per ridurre il deficit di bilancio dell’8 per cento, il più alto nell’Ue.