Romadailynews.it - Roma, paraurti calamitati per nascondere droga: sette arresti in poche ore

Leggi su Romadailynews.it

Operazioni dei carabinieri nelle periferie della Capitale: sequestratie denaro contante.inore: è il bilancio delle operazioni condotte dai Carabinieri della Compagnia di Frascati per contrastare il traffico dinelle periferie di.Le attività hanno portato al sequestro di ingenti quantità di stupefacenti e denaro contante, oltre a smascherare ingegnosi sistemi per occultare la, come ildi un’auto fissato con una calamita perdosi di cocaina e crack.Nel dettaglio, i militari della stazione diTor Vergata hanno fermato un uomo sospetto in via San Patrone. Durante un controllo, è stato sorpreso a cederedietro pagamento. La perquisizione del veicolo ha rivelato 45 dosi di cocaina e crack nascoste nelposteriore.