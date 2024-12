Ilfoglio.it - Quel tentato uxoricidio a Ginevra che avrebbe fatto sorridere Sciascia

Rileggevo Leonardo, c’è un anniversario, 50 anni da Todo modo, che mi offre il piacere di tornare a Racalmuto. Rileggo anche la Nota in appendice al Contesto (1971): “Ho scritto questa parodia. partendo da undi cronaca: un tale accusato diattraverso una concatenazione di indizi che mi parvero potessero essere stati fabbricati, predisposti ed offerti dalla moglie stessa. .Ho cominciato a scriverla con divertimento, e l’ho finita che non mi divertivo più”. Per un caso singolare, mi ero appena imbattuto in “undi cronaca” – vera, nera – che sembraapposta per ricordare, e gliela dedico in memoria – se la memoria eccetera. E’ per l’appunto una storia di, si è svolta in Svizzera, a, la più internazionale delle città, e ha avuto infatti un cast internazionale.