Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Reggiana celebra il 50° anniversario con una festa anni '70

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

degli auguri assolutamente senza precedenti quest’anno per la, che ha riunito oltre 350 persone lunedì sera a ‘Ruote da Sogno’ con un party in puro seventy style. Tutto per onorare il 50°della squadra, nata appunto nel 1974. Pantaloni a zampa, zeppe e accessori hippy-chic hanno trasformato staff, proprietà, squadra e stimati professionisti in eredi degli Abba. Risate a go-go tra un brindisi e l’altro e qualcuno che stentava a riconoscere i protagonisti di questa stagione cestistica dietro a parrucche iperboliche come quella di Giulio Bacicchi di I Love My Kitchen, che ha curato la cena e baffi alla Magnum P.I. per lo speaker Pierpaolo Zucchetti. Foto di rito in un apposito set allestito con una Maserati Merak dell’epoca, arancione fiammante, con accanto uno stendardo originale delle Cantine Riunite e ancora palloncini a replicare le famose palle di specchi che brillavano nelle discoteche in modalità “febbre del sabato sera”.