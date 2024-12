Lanazione.it - Nuova illuminazione pubblica, completato il primo step a Foiano

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Il Comune didella Chiana annuncia con soddisfazione la conclusione della prima fase di ampliamento della rete di, un progetto che rappresenta un importante passo avanti per il territorio in termini di efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità ambientale. I lavori hanno interessato le aree di via d’Arezzo, via Caggio e via di Sinalunga, con l’installazione degli ultimi due pali prevista nei prossimi giorni presso la scuola ex Pino. L’iniziativa è parte integrante del piano di riqualificazione dell', realizzato in collaborazione con Hera Luce, che prevede la sostituzione di oltre 1.250 punti luce con tecnologia LED, garantendo risparmi significativi sui consumi energetici e una migliore qualità dell'stradale.