Nippon Steel critica l'intervento politico USA nell'acquisizione di Us Steel

considera "inappropriato" il ruolo svolto dalla politica statunitensea vicenda Us, dopo che Bloomberg News ha riferito che il presidente Joe Biden avrebbe deciso di bloccare formalmente la proposta dida 14,1 miliardi di dollari per motivi di sicurezza nazionale, entro la fine del mese. "È inopportuno che la politica continui a prevalere sui veri interessi della sicurezza nazionale, soprattutto quando l'alleanza essenziale tra Stati Uniti e Giappone costituisce una base importante per ogni intesa", ha dichiaratoin un comunicato. L'accordo proposto è attualmente all'esame del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius), presieduto dal segretario del Tesoro Janet Yellen, che ha il compito di esaminare se le transazioni internazionali che coinvolgono imprese nazionali possano avere un impatto negativo sulla sicurezza nazionale del Paese.