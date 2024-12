Liberoquotidiano.it - "Meloni è la persona più potente d'Europa". Politico la incorona e fa impazzire la sinistra

La presidente del Consiglio Giorgiaè per la testata statunitenselapiùd'. "Se sei Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e un consulente chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero di telefono che devi comporre è quello di Giorgia", si legge nella motivazione del riconoscimento per il 2025. "In meno di un decennio, il leader del partito di destra Fratelli d'Italia di destra è passata dall'essere liquidata come la leader di un partito ultranazionalista, ad essere elette primo ministro, divenendo un interlocutore con cui Bruxelles, e ora Washington, possono raccordarsi". La testata ricorda i primi passi nell'avventura politica di, dalla militanza "nell'ala giovanile" del neofascismo del Movimento sociale italiano, arrivando pian piano a conquistare il centro della scena politica.