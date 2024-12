Liberoquotidiano.it - "Marina distrutta, eliminato l'80% dell'arsenale. Israele avanza, fonti militari: scatta la fase 2?

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'operazione portata avanti dain Siria hacirca l'80 per centoe capacità strategichesiriane e ha distrutto ladi Damasco. Ed è avvenuta dopo anni in cui ha raccolto informazioni. "Si è trattato effettivamente di un attacco pianificato da anni", hanno riferito leisraeliane a Channel 12. L'Idf ha agito per garantire che l'equipaggiamento militare strategico non finisse nelle mani sbagliate. Gli organi israeliani che continuano ad operare in Siria sono il Comando nord, responsabilea missione nel sud del Paese e del cuscinetto al confine, l'aeronautica e l'intelligence. "Se il nuovo regime in Siria permetterà all'Iran di tornare a stabilirsi o permetterà il trasferimento di armi a Hezbollah, risponderemo con forza e gli faremo pagare un prezzo pesante.