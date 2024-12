Mangionecartucce uguali all' arma usata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.45 La pistola trovata in possesso di Luigi Mangione corrisponde ai bossoli trovati sul luogo dell'uccisione del Ceo di United Healthcare, Bob Thompson. Lo riferisce il capo della polizia di New York, Jessica Tisch. La pistola, è emerso dopo l'arresto di Mangione in Pennsylvania, è una cosiddetta 'ghost gun', senza identificazioni e numeri di serie, possibilmente prodotta con una stampante 3D. Il ragazzo aveva subìto un intervento alla schiena non riuscito che gli aveva creato gravi problemi. Si sentiva vittima di un sistema ingiusto.