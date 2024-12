Secoloditalia.it - Mammuccari pessimo dalla Fagnani: lascia “Belve” con un “vaffa”, poi si pente. Lucarelli lo stronca (video)

La puntata di ‘’ andata in onda martedì 10 diccembre sera su Rai2 ha scatenato un vero e proprio polverone social. L’intervista a Teo Mammucari, che ha abbandonato lo studio dopo appena cinque minuti, ha trasformato X in un vero e proprio ‘campo di battaglia’ di commenti e meme. Il conduttore e showman non ha retto allo stile del programma e ha iniziato da subito a insolentire Francescasul suo modo di condurre l’intervista, nonostante tutti conoscano quale sia lo stile del format. Non è passato inosservato, in particolare, il commento dell’ex moglie di Mammucari, la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, che sulle storie di Instagram ha scritto: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”. E anche il mondo dello spettacolo non è rimasto a guardare. Per la cantante Noemi – grande amica di Francesca– la reazione del comico-conduttore è stata semplicemente “incommentabile”.