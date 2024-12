Metropolitanmagazine.it - Lo scioglimento degli Abba nel 1982: la fine di un sogno decennale

Erano bravi, erano belli, erano affiatati, erano gli. Il gruppo svedese, formatosi nel 1972, aveva raggiunto il successo internazionale nel 1974, grazie alla storica vittoria all’Eurovision (allora chiamato Eurofestival) con Waterloo, divenuta immediatamente una hit mondiale. Un decennio di musica e traguardi, durante il quale Björn Ulvaeus, Benny Andeon, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad avevano macinato record su record e inciso brani immortali, ancora oggi amati e ascoltati, grazie anche al successo di Mamma Mia!, musical ispirato alla loro discografia. Anni di soddisfazioni professionali e tribolazioni personali, con ladei matrimoni dei quattro componenti, sposati tra di loro. Problematiche e dissapori interni che, tuttavia, sembravano non aver minato in modo irrimediabile la tenuta della band, ma che, anzi, talvolta avevano dato origine a splendide canzoni, come The Winner Takes it All, incentrata sul divorzio tra Agnetha e Björn.