Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano vuole tranquillità, il cinese prova a complicare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:43 14. Cc3 Tb8,risponde dopo una cinquantina di secondi utilizzati con una replica del tutto normale, che difende il pedone b5 attaccato.11:40 Un’altra possibilità per il Bianco è spingere sul lato di Re, con 14. Cg3, e ulteriormente più senza compromessi è Ch5. Se le idee risulteranno acomplicate, “basta” Te1.11:37 Per quanto riguarda il tempo: ormai un’ora e mezza a disposizione di, che ora cerca di comprendere la natura della posizione, e 49’37” per.13..O-O, ça devient chaud pour le champion du monde en titre.une forte attaque sur l’aile roi se profile pour les blancs sidécide de jouer activement et de jouer ses chances.avec presque 1 h de retard ce n’est pas évident de défendre correctement.