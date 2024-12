L’inflazione Usa è in rialzo a novembre al 27 per cento

Lettera43.it - L’inflazione Usa è in rialzo a novembre al 2,7 per cento

Leggi su Lettera43.it

il tasso di crescita dei prezzi negli Stati Uniti ha segnato un’accelerazione, evidenziando possibili ostacoli agli sforzi per contenere. Secondo il Bureau of Labor Statistics, l’indice dei prezzi al consumo, l’Ipc, è aumentato del 2,7 persu base annua, in linea con le previsioni degli analisti, ma superiore al 2,6 perregistrato in ottobre. Su base mensile, l’Ipc è salito dello 0,3 per, segnando il maggiore incremento dal mese di aprile. Escludendo i beni più volatili come cibo ed energia, l’indice deldi base ha registrato un aumento del 3,3 perrispetto all’anno precedente, confermando il trend di ottobre.La Fed dovrebbe comunque effettuare un nuovo taglio dei tassi di interesseQuesto quadro inflazionistico non dovrebbe tuttavia ostacolare la Federal Reserve, che la prossima settimana potrebbe effettuare un nuovo taglio dei tassi di interesse, il terzo consecutivo, grazie a segnali di raffreddamento del mercato del lavoro.