Legora, brindisi e shopping di Natale nel negozio di via Carlo Poerio

Nel pieno della stagione degli eventi, sabato 7 dicembre Alessandroha dato il via ad un ennesimo brillante happening che lo ha visto protagonista invitando amici e clienti a brindare alpresso lo store di viain un clima rilassato e gioioso.Dalla mattina fino all’ora di pranzo in tanti hanno varcato la soglia dello store approfittando di promozioni vantaggiose sui capi della nuova collezione alla ricerca dell’outfit perfetto pere Capodanno.Per facilitare l’impresa, era presente la giornalista e consulente d’immagine Dea Caiazzo che si è messa a disposizione per dare preziosi consigli nella scelta dei capi da indossare delle linee Ateliere Alessandrospaziando tra abiti, tailleur, camicie di seta, cappotti e maglioni caldi.All’evento che è trascorso in un clima di armonia al ritmo della selezione musicale del dj set Annamaria Docimo, hanno partecipato diverse influencer e amiche del brand di moda made in Italy tra cui Rossella D’Antuono, Martina Di Fusco e l’attrice Antonella Prisco e Fabiola Sciabarrasi, che hanno ricevuto indovinati cadeaux tra cui il nuovo profumo unisex formato Alessandro