Ilfattoquotidiano.it - Le lacrime del guardalinee Giallatini al termine di Lipsia-Aston Villa: il motivo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La partita di Champions League traè stata una delle più belle del martedì europeo. Alla fine l’hanno spuntata gli inglesi vincendo per 2-3 grazie al gol di Barkley arrivato 5 minuti prima del fischio finale. Ma le emozioni non si sono esaurite al 90esimo: uno dei due assistenti di linea, il romano Alessandro, è stato inquadrato dalle telecamere con leal volto mentre abbandonava il terreno di gioco della Red Bull Arena. Con un gesto di grande empatia l’allenatore dei tedeschi Marco Rose ha raggiunto ilper consolarlo ed abbracciarlo.“Era la sua ultima partita, ecco perché era molto emozionato”, ha svelato il tecnico delnel post gara: “Spero che non fosse triste, che fosse felice piuttosto per quello che ha visto nella sua vita e che ha ottenuto come arbitro.