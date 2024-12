Thesocialpost.it - Lazio, operaio cade dal tetto del cantiere e muore: grave il collega

Tragedia sul lavoro questa mattina, mercoledì 11 dicembre, nell’area industriale della Lamberet Spa a San Vittore del. Due operai stavano effettuando lavori di manutenzione suldi un capannone in località San Cesario. Entrambi sono precipitati da un’altezza di circa sei metri.Leggi anche: Esplosione Calenzano, l’accusa dei pm: “Condotte scellerate”Uno dei due operai, un uomo di 53 anni, è morto poco dopo l’incidente. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Il, in condizioni gravi, è stato trasportato d’urgenza con un’eliambulanza.L’azienda coinvoltaLa Lamberet Spa, sede dell’incidente, è una società francese che produce rimorchi frigorifero e trasforma furgoni per il trasporto alimentare in ambiente coibentato.Le autorità stanno indagando per capire come sia avvenuto l’incidente.