L'addio di Galliano a Maison Margiela: "Renzo Rosso mi ha ridato la voce"

Dopo tante voci ora è arrivata la certezza: Johnlasciadopo 10 anni di pura emozione, di rilancio strepitoso, di filosofia genderless (vera non posticcia), di moda a tutta purezza. E riparte così il toto poltrone della moda, che sembra non fermarsi mai: dove andrà? Chi lo sa, è così unico e bravo che potrebbe disegnare di tutto e di più. Juan Carlos Antonio-Guilléu (il cognome della madre), gitano dello stile più rivoluzionario del mondo, nato a Gibilterra 64 anni fa ma inglesissimo per aver studiato alla St.Martins Scool di Londra e aver vissuto a Londra stagioni fantastiche, lascia la casa di moda del Gruppo OTB di, l’imprenditore che haanima allo stilista dopo la sua cacciata di scena da Dior nel marzo 2011 (successe in seguito a un episodio di frasi antisemite pronunciate in un locale del Marais).