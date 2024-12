Serieanews.com - La squadra affonda, lui spicca il volo: tutte le big vogliono il nuovo gioiello della Serie A

Leggi su Serieanews.com

LaA ha scovato un altro diamante niente male: rischia di diventare un top mondiale e ora lole nostre bigQuando unavive un periodo difficile, non è raro che qualche giocatore emerga, lottando per trovare la propria visibilità in mezzo a una stagione complicata.Ora è nel mirino dile big: potrebbe essere il protagonista del prossimo mercato (Foto: LaPresse) –anews.comMa raramente capita di vedere un giovane centrocampista che, non solo si fa notare per le sue prestazioni, ma diventa immediatamente uno degli obiettivi principali delle big del campionato, nonostante la suafatichi a rimanere in alto. È il caso di un giovane talento che sta facendo parlare di sé in tutta Italia.Nonostante il Verona stia attraversando un momento difficile inA, con unache stenta a trovare la continuità necessaria per rimanere nella metà altaclassifica, c’è un nome che, ed è quello di un centrocampista che sta facendo sognare i tifosi e attirando l’attenzione degli scout delle grandi squadre italiane.