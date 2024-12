Ilrestodelcarlino.it - In memoria del professor. Giorgio Biondi

L’umanità, come un’immensa biblioteca, ha perduto uno dei suoi volumi più preziosi. Ilci ha lasciati il 2 dicembre, donandoci un bagaglio inestimabile di saperi e di umanità. La sua scomparsa ha scosso le fondamenta della nostra comunità di educatori. Il Maestroè stato un punto di riferimento costante per chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo, come generazioni di studenti, docenti e dirigenti scolastici. Il giorno del funerale, con la chiesa gremita di gente, una sua amica delle elementari lo ha definito come “compagno di vita”, nel senso latino del termine “cum panis”, ovvero colui che fin da sempre ha condiviso il pane con tutti. La sua passione per l’insegnamento e la sua profonda umanità lo hanno reso una figura carismatica non solo nel panorama educativo cesenate.