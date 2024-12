Bergamonews.it - In arrivo 183milioni di euro di Anticipo per la Pac dalla Regione Lombardia

Confai Bergamo ha manifestato soddisfazione per l’annuncio diffuso nei giorni scorsi dall’assessore all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della, Alessandro Beduschi, circa lo stanziamento di 183 milioni disotto forma didegli aiuti diretti della Politica agricola comune (Pac). Le aziende agricole beneficiarie in provincia di Bergamo sono 2.149, a fronte di un totale di oltre 25.000 aziende in tutta la.“Si tratta di un’iniezione di risorse sempre attesa dagli imprenditori agricoli – commenta il presidente di Confai Bergamo e Confai, Leonardo Bolis -, che da anni si confrontano con condizioni di crisi mai definitivamente risolte, soprattutto a causa di costi di produzione che dall’inizio del decennio hanno fatto registrare una curva costantemente in ascesa”.