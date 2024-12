Udine20.it - Il programma di GO2025, 12 mesi di eventi

Concerti, laboratori, spettacoli teatrali, conferenze, corsi di formazione, proiezioni cinematografiche, passeggiate culturali. Un centinaio glitargati Capitale europea della cultura presentati questo pomeriggio, una selezione tra quelli più caratterizzanti ina Nova Gorica e Gorizia, che complessivamente saranno invece un migliaio.Organizzata dal GECT GO in collaborazione con il comune di Gorizia, il comune di Nova Gorica e Javni zavod GO! 2025 e moderata dalla direttrice del GECT Romina Kocina, la presentazione di oggi alle istituzioni e alla cittadinanza ha avuto luogo dell’Auditorium della cultura friulana. Ilpresentato è frutto di un lavoro di collaborazione tra i vari partner – i due Comuni, il GECT GO, Javni zavod GO! 2025 e la Regione FVG.Alla presentazione sono intervenuti i sindaci di Nova Gorica e Gorizia, Samo Turel e Rodolfo Ziberna, e l’Assessore regionale al patrimonio demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari.