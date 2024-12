Tpi.it - Il pericoloso fascino social di Luigi Mangione, accusato dell’omicidio dell’a.d. di United Healthcare

Leggi su Tpi.it

, il giovanemministratore delegatossicurazione sanitaria statunitense, Brian Thompson, ucciso il 4 dicembre a New York, è diventato un vero e proprio fenomeno sui, malgrado le gravi imputazioni.Il 26enne, rampollo di una famiglia ricca e influente, laureatosi in una delle più prestigiose università degli Stati Uniti, èdi essersi recato nella Grande Mela con documenti falsi e di aver ucciso la vittima con una pistola stampata in 3D, incidendo sulle pallottole le parole: negare, difendere, deporre (deny, defend, depose), simili al titolo del libro “Delay, Deny, Defend” di Jay M. Feinman, critico con le compagnie di assicurazioni sanitarie statunitensi, accusate di ricorrere a cavilli legali e algoritmi per gestire le richieste di rimborso, riducendo così i costi.