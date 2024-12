Ilnapolista.it - Il Mondiale 2034 in Arabia potrebbe giocarsi a gennaio. I campionati europei pronti ad opporsi (Daily Mail)

Ilsi terra inSaudita, adesso è ufficiale. “La Fifa si trova nella stessa situazione difficile vista nell’ultimoin Qatar nel 2022, con temperature tra maggio e settembre che superano regolarmente i 40 °C“, nota il. Un problema non di poco conto per chi dovrebbe scendere in campo.Il tabloid inglese suggerisce che “la competizione possa essere spostata in uno slot al di fuori della tradizionale finestra estiva. Tra ottobre e aprile le temperature medie scendono tra i 20 °C e i 30 °C“.Leggi anche: Il Telegraph attacca Infantino: “L’assegnazione del Mondiali all’è la più vile svendita dello sport”Ilsembra l’opzione più convincente“Ilsembra essere l’opzione più convincente per evitare Natale, Capodanno e Ramadan, che dovrebbero svolgersi tra l’11 novembre e il 10 dicembre del