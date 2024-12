Amica.it - Il film da cui è iniziato tutto: stasera in tv c'è "Finché c'è prosecco c'è speranza", il prequel della serie tv "Stucky"

C’è un “prima” per. L’ispettore che abbiamoad amare nellatv che si è appena conclusa su Rai 2. Una prima indagine da cuiha avuto inizio:c’èc’è(2017). Lo possiamo vederein tv su Rai 2 alle 21.20 (e in streaming su RaiPlay, dove si trovano anche gli episodi). Lo dirige, alla sua prima volta in un lungometraggio, il regista trevigiano Antonio Padovan. Che porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Fulvio Ervas. Qui autore anchesceneggiatura insieme a Padovan e Marco Pettenello.Protagonista del, come, il bravissimo Giuseppe Battiston. Che qui recita accanto, tra gli altri, a Teco Celio, Liz Solati, Roberto Citran e Silvia D’Amico.