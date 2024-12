Grimm | i 13 episodi più orrorifici in ordine di importanza

Leggi su Cinefilos.it

: i 13piùindiUna serie di successo che ha prosperato grazie alla sua capacità di mescolare un dramma procedurale di polizia con intrighi fantasy, personaggi eccezionali e un mondo narrativo in graduale espansione di personaggi e società soprannaturali,è andata in onda per sei stagioni dal 2011 al 2017. La serie segue principalmente Nick Burkhardt (David Giuntoli), un detective di Portland che scopre di discendere da una lunga stirpe di guerrieri noti come, che gli conferiscono la capacità di vedere creature inumane camuffate nella civiltà e, con l’aiuto dei suoi amici e colleghi, si mette a difendere la sua città.Diventando sempre più cupo con il passare delle puntate,ha offerto di tutto, dacomici e divertenti apiù strazianti e terribili.