Ilnapolista.it - Gara rinviata col Bologna, il Milan fa ricorso al Tar

Leggi su Ilnapolista.it

In attesa di sapere quando la partita verrà recuperata,verrà giocata in tribunale. Il club rossonero ha infatti deciso di fareal Tar dell’Emilia Romagna e del capoluogo, contestando la decisione, presa dal sindaco bolognese, di non fare giocare la sfida di campionato contro i rossoblù del 26 ottobre al Dall’Ara a causa dell’alluvione di quei giorni.Ilrossonero – spiega La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna – mette in luce le motivazioni per le quali la decisione del primo cittadino va considerata «iniqua e incoerente», tenuto conto che in quei giorni sono state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse.Leggi anche: L’ambientegrida al “campionato falsato”, ma i rossoneri arriveranno riposatiIl provvedimento, inoltre, escludeva sia lo svolgimento dellaa porte chiuse sia lo spostamento in un altro stadio, senza spiegare perché la cancellazione fosse l’unica soluzione.