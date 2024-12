Cityrumors.it - “Frasi brevi e semplici, altrimenti gli italiani non capiscono”: l’incredibile statistica

Le competenze cognitive in Italia sono sotto la media Ocse: un adulto su tre non capiscelunghe e complesseSe facessimo un ragionamento un po’ più articolato rispetto alla norma, utilizzando magari un linguaggio sensibilmente forbito e arricchito da termini desueti, è molto probabile che almeno un lettore su tre non comprenderebbe a pieno il significato di questo periodo, quello che avete appena letto e con il quale abbiamo iniziato la stesura dell’articolo. Per andare sul sicuro, è meglio usare, proprio come questa.“glinon”:– Cityrumors.itLe competenze cognitive degli adulti restano infatti stagnanti e lontane dagli standard internazionali. Lo rivela l’ultimo ciclo dell’Indagine sulle competenze degli adulti (Survey of Adult Skills), condotta nell’ambito del programma Ocse Piaac.