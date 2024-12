Anteprima24.it - FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte all’Imbriani: Pinato si allena insieme al gruppo

Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina all’Antistadio Imbriani dove i giallorossi di mister Auteri hanno proseguito la loro marcia di avvicinamento alla sfida di sabato prossimo al “Ciro Vigorito” contro il Giugliano, ultimo turno del girone di andata.alsi è rivisto Marco, ormai sulla via del totale recupero dopo l’intervento a Bologna per risolvere in maniera definitiva i problemi di pubalgia. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi e già sabato il possente centrocampista potrebbe rientrare tra i convocati dopo aver giocato l’ultima gara ufficiale lo scorso 2 settembre. Il calciatore giallorosso ha svolto tutta laai compagni prendendo parte anche alla partitella di due temi da venti minuti durante la quale si è mosso bene dettando legge in mezzo al campo con la sua fisicità.